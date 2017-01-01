В июне на набережной должна открыться детская площадка

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Набережная Камы

МКУ «Пермблагоустройство» планирует построить досрочно, уже в июне, детскую площадку на набережной. Об этом по итогам своего визита на берег Камы сообщил в своём Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.

Остальные новинки на набережной — тротуары, высадка деревьев, малые архитектурные формы — появятся в течение строительного сезона. На участке от Коммунального моста до порта Пермь будет выполнено бетонирование основания спортивной площадки и беговой дорожки. На ремонтируемом участке набережной уже проложены сети канализации и водопровод для размещения стационарного туалета.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— 27—28 апреля запускаем на набережной событийную линейку. К этому времени должны полноценно заработать точки общепита. В этом году впервые набережная и Соборная площадь становятся одними из мест проведения Пасхального фестиваля. Поручил выставить информационный стенд с афишей мероприятий. Затем сразу же начинаем проект «Выходные на набережной».

По словам мэра, необходимо «подготовить предложение по централизованному обслуживанию набережной». Сейчас за состояние благоустройства отвечает администрация Ленинского района, за событийное наполнение, в частности «Выходные на набережной», — МАУК «ПермьПарк».