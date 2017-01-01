«Азот» поддерживает развитие детского футбола



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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» заключил соглашение о сотрудничестве с секцией детского футбола «Чемпионика» в ходе реализации программы «УРАЛХИМ» — детям», сообщает пресс-служба предприятия.

Секция детского футбола в Березниках работает в рамках всероссийского проекта «Чемпионика» — лауреата ежегодной национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший инновационный детский проект». Тренеры проводят спортивно-оздоровительные занятия для детей с трёх-четырёх лет, на которых через игру знакомят с мячом, начальными элементами и приёмами футбольной этики. В филиале «Азот» уже прошёл первый набор детей сотрудников в возрасте четырёх лет. Они посещают спортивный клуб на базе Дома спорта Культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот» бесплатно. Кроме того, предприятие планирует принимать участие в развитии этого проекта.

Напомним, филиал «Азот» активно поддерживает и другие спортивные направления. Секция баскетбола КСЦ «Азот» среди мальчиков 2007—2008 г. р. и 2004—2005 г. р. существует уже 11 лет. В ней занимаются 30 юных воспитанников, которые регулярно участвуют в турнирах различных уровней и являются победителями и призёрами всероссийских соревнований. При содействии филиала «Азот» активно развивается единственная в городе секция художественной гимнастики. Около 40 юных спортсменок занимаются в Доме спорта КСЦ «Азот», многие из них — постоянные участницы городских, областных и всероссийских соревнований. За три года тренер секции подготовил двух кандидатов в мастера спорта, шесть воспитанников первого разряда и более десяти гимнасток юношеского разряда. КСЦ «Азот» также занимается развитием уникального в городе направления — шахматы. Регулярно проводятся городские турниры для детей и взрослых, проходят занятия по шахматному ремеслу среди дошколят.

Филиал «Азот» оказывает финансовую поддержку и городским секциям бокса, карате и лёгкой атлетики. В рамках реализации программы «УРАЛХИМ» — детям» юные спортсмены регулярно выезжают на соревнования различных уровней.

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