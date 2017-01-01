В Кишертском районе жители собирают деньги на пожарную машину

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Вчера, 14 апреля, жители Андреевского поселения Кишертского района голосовали на референдуме по вопросу самообложения.

На голосование был вынесен вопрос введения самообложения в размере 400 руб. на приобретение пожарной машины для нужд поселения.

Данный референдум состоялся при явке 54,81%, большая часть его участников (83,45%) высказалась по данному вопросу утвердительно, сообщают в крайизбиркоме.

Напомним, что данный вопрос поднимался 6 апреля в ходе Insagram-конференции губернатора Максима Решетникова, который одобрил решение сельчан собрать средства на новый автомобиль для пожарной охраны.

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