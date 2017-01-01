Instagram-конференцию Максима Решетникова смотрели 6 тыс. человек

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11 апреля губернатор Прикамья Максим Решетников провёл шестой прямой эфир в Instagram для жителей региона. За час конференцию посмотрели порядка 6 тыс. пользователей, единовременно за эфиром наблюдала тысяча человек. Глава региона ответил почти на 50 вопросов, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Традиционно вопросы жителей собирались заранее под анонсом в социальной сети. Публикация собрала более 600 вопросов. Большая их часть связана c достройкой «проблемных» объектов, возведением крупных инфраструктурных объектов, дорог, социальной инфраструктуры. Также жители интересовались вопросами размещения нестационарных торговых объектов, газификацией региона, развитием спорта.

Максим Решетников начал общение с вопросов по долгостроям и «проблемным» объектам, он кратко пояснил ситуацию по шести жилым комплексам и домам.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— С удивлением обнаружил, что среди вопросов нет Первого Пермского микрорайона, того жилого комплекса, с которого началась разработка законодательства, работа по региональному механизму достройки «проблемных» объектов. По жилому комплексу сформирован график достройки, с жителями ведёт работу ПАИЖК. Идёт проектирование, предполагается, что к июню закончится экспертиза смет, и, если ЖСК с ПАИЖК оперативно решат вопросы, то до конца лета будет возможность выйти на достройку объекта. Я считаю, это будет знаковый шаг в решении вопросов «обманутых» дольщиков.

Губернатор отметил, что не везде получается достроить объекты с помощью регионального механизма быстро, возникают трудности: «Например, дом по адресу ул. Макарова, 23 в Перми не входит в перечень признанных «проблемных» объектов. Застройщик продолжает строительство, правда, как мне докладывают, крайне слабыми темпами. Здесь нужно дольщикам принимать решение: либо уходить в процедуру банкротства, переводить объект на ЖСК и при нашей поддержке достраивать, либо вместе с нами дальше продолжать давить на застройщика, чтобы он этот объект достраивал».

Всего за 2017—2018 годы в крае было введено девять «проблемных» домов. В 2017 году три дома введено в Перми: ул. Щербакова, 43в, ул. Адмирала Ушакова, 36б, ул. Елькина, 39. Ещё шесть объектов было введено в 2018 году: в Чайковском — Сиреневый бульвар, 5, в посёлке Звёздном— ул. Бабичева, 4б, и в Перми — ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62, ул. Островского, 30, ул. Углеуральская, 27. На сегодня в крае признаны «проблемными» ещё 13 объектов.

Поддержку со стороны федерального правительства Пермский край получит при строительстве новой инфекционной больницы в Перми. По словам губернатора, проект будет расширен, и рядом со взрослой больницей планируется построить и детскую инфекционку.

Запись прямого эфира доступна в Instagram в сервисе IGTV. Запись посмотрели уже более 1200 раз.