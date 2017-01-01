Глава Перми обнародовал планы ремонта улиц в Свердловском, Индустриальном и части Дзержинского района

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Глава Перми Дмитрий Самойлов в своём Instagram рассказал о результатах поездки по районом города. Напомним, что градоначальник анонсировал подобные выезды в начале этой недели.

В этот четверг Дмитрий Самойлов проехался по маршруту, который затронул часть Свердловского, Индустриальный и часть Дзержинского района.

Дмитрий Самойлов, глава Перми :

— В ходе таких поездок решаем не только текущие вопросы, но и смотрим, какие дороги надо ставить в план капремонта. В ходе объезда обратил внимание коллег на состояние Серебрянского проезда и ул. Моторостроителей, которые часто упоминаются жителями. Ставим в план, будем ремонтировать обязательно.

После этого поехали в Индустриальный район. Посмотрели ул. Карпинского. Пропускная способность улицы не соответствует масштабу застройки. Проект реконструкции улицы будет закончен в этом году. Сама реконструкция от ул. Советской Армии до Свиязева начнётся со следующего года. Улица Свиязева есть в планах текущего ремонта. Заехали на ул. Шахтёрскую. Критика по состоянию перекрёстка с ул. Подводников справедлива. К началу мая он будет отремонтирован.

Серьёзно администрация Индустриального района займётся в этом году улицей Танкистов.

В следующий четверг глава города запланировал поездку в микрорайоны Владимирский, Юбилейный, Висим, Вышку-2 и, как отметил Дмитрий Самойлов, «захватим часть Орджоникидзевского района».