Дмитрий Самойлов проанонсировал еженедельные рейды по районам города



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Глава Перми Дмитрий Самойлов написал в своем Instagram о том, что с этой недели и «вплоть до 9 мая» каждый четверг планирует выезжать в разные районы Перми с проверкой.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Нужно посмотреть, как идёт весенняя уборка города: в каком состоянии тротуары, остановки, дорожные знаки, проезжая часть. Хочу сравнить реальное состояние территорий и их описание в отчётах, которые получаю от сотрудников. В этот четверг объеду Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы.

Также глава города предложил пермякам писать в комментариях и личных сообщениях проблемные адреса по теме. Их градоначальник также включит в маршрут.