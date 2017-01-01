« МегаФон» предоставил Обществу эндоскопических хирургов России телемедицинскую платформу

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Общество эндоскопических хирургов России имени академика В. Д. Фёдорова (РОЭХ) и «МегаФон» подписали соглашение, в рамках которого оператор связи предоставляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях. Реализовать проект планируется в том числе на территории Урала, сообщает пресс-служба компании.

Телемедицинская платформа «МегаФон» — облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удалённые консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удалённый контроль состояния здоровья пациентов.

Ч лены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещённый в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать её в любом стационаре — как в районной больнице, так и в Национальном медицинским исследовательским центре.

По сообщению пресс-службы компании

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