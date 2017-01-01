Переезд зоопарка начнётся весной 2020 года

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По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, переезд животных в новый зоопарк начнётся весной 2020 года. Такое заявление глава региона сделал сегодня, 11 апреля, в ходе своей Instagram-конференции.

По словам главы региона, зоопарк — проект объёмный, масштабный. Именно поэтому зоопарк будет передан на краевой уровень, подчеркнул Максим Решетников.

Помимо всего прочего, зоопарк требует тематического оформления, особого подхода. Работы по оформлению зоопарка будут вестись испанскими специалистами, имеющими подобный опыт.

Также губернатор пообещал усилить общественный контроль над реализацией проекта. Именно с этой целью глава региона предложил раз в квартал вывозить на объект журналистов и знакомить их с ходом реализации проекта.