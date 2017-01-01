«Сирийский перелом» собрал на вокзале тысячи пермяков Выставка сирийских трофеев была в Перми всего два часа

Твитнуть Поделиться Поделиться

Выставку осмотрели представители городских и региональных властей

Фото: пресс-служба ГФИ по Пермскому краю

Пермь посетила передвижная выставка Министерства обороны России «Сирийский перелом». По словам организаторов, более 14 тыс. пермяков пришли на станцию Пермь II, чтобы посмотреть выставку.

Выставка трофейной военной техники «Сирийский перелом» в Перми 10 апреля 2019 года

Фото: Виктор Михалев

Передвижная выставка занимает 20 вагонов, в которых разместились более 500 единиц вооружения и экипировки террористов. Подбитые орудия, внедорожники, бронетанковая и артиллерийская техника с выбоинами от снарядов и пуль, в том числе танк советского производства Т-55МВ, с самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты, установлены на открытых платформах. В вагонах расположились экспозиции с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами, самодельными взрывными устройствами, беспилотными летательными аппаратами.