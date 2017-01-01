«Сирийский перелом» собрал на вокзале тысячи пермяков
Выставка сирийских трофеев была в Перми всего два часа
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Пермь посетила передвижная выставка Министерства обороны России «Сирийский перелом». По словам организаторов, более 14 тыс. пермяков пришли на станцию Пермь II, чтобы посмотреть выставку.
Передвижная выставка занимает 20 вагонов, в которых разместились более 500 единиц вооружения и экипировки террористов. Подбитые орудия, внедорожники, бронетанковая и артиллерийская техника с выбоинами от снарядов и пуль, в том числе танк советского производства Т-55МВ, с самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты, установлены на открытых платформах. В вагонах расположились экспозиции с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами, самодельными взрывными устройствами, беспилотными летательными аппаратами.
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