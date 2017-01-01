Выставка «Сирийский перелом» собрала на Перми II более 14 тыс. пермяков

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На пути выставки - 60 городов

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

10 апреля на главный перрон железнодорожного вокзала Пермь II прибыл поезд с трофейной техникой и вооружением, изъятыми у боевиков в Сирийской Арабской Республике, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Поезд с передвижной экспозицией Министерства обороны России «Сирийский перелом» встречали с оркестром, уже задолго до прибытия перрон был полон людьми.

Приветствуя жителей Перми, начальник эшелона, руководитель акции гвардии полковник Владимир Перепелица уточнил, что Пермь стала 42-м пунктом остановки в маршруте следования поезда с военными трофеями. В Пермь состав прибыл из Екатеринбурга, а следующая стоянка запланирована в Ижевске. Всего передвижную экспозицию «Сирийский перелом» увидят в 60 городах нашей страны.

От лица полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам акции обратился главный федеральный инспектор Сергей Половников. Он поблагодарил Министерство обороны РФ за уникальную возможность увидеть экспозицию и испытать чувство гордости за подвиг российских военнослужащих, проявленный при освобождении Сирийской Арабской Республики от бандформирований.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор:

— Акция «Сирийский перелом» — это не только доказательство доблести и отваги российских Вооруженных сил и традиции народа-победителя, это демонстрация беспрецедентного акта гуманизма, проявленного нашими военнослужащими в ходе спасательных операций в Сирийской Арабской Республике, а также выражение готовности народа России и впредь самоотверженно бороться со злом под названием терроризм.

Организаторов и участников акции приветствовали и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, председатель Союза воинов-инвалидов Прикамья, ветеран-афганец Ирик Шигабутдинов.

Выставка вызвала высокий интерес у пермяков

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Все желающие смогли посетить вагоны с трофейными экспонатами. Экскурсоводами для пермяков выступили военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

В ходе стоянки поезда также был организован пункт отбора граждан на военную службу по контракту, а ещё работала полевая кухня, где бесплатно кормили настоящей вкусной солдатской кашей.

По данным Министерства обороны РФ, за два часа стоянки поезда в Перми передвижную выставку «Сирийский перелом» посетили 14 130 пермяков.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», организованная Министерством обороны РФ, стартовала на Казанском вокзале Москвы 23 февраля и завершится 8 мая на станции Кубинка Московской железной дороги. Акция посвящена 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Передвижная выставка занимает 20 вагонов, в которых разместились более 500 единиц вооружения и экипировки террористов. Подбитые орудия, внедорожники, бронетанковая и артиллерийская техника с выбоинами от снарядов и пуль, в том числе танк советского производства Т-55МВ, с самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты, установлены на открытых платформах. В вагонах расположились экспозиции с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами, самодельными взрывными устройствами, беспилотными летательными аппаратами.