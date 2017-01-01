Анатолий Маховиков предлагает обсудить условия моратория на снос НТО в Перми



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Рабочая группа по вопросам НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае продолжает настаивать на моратории на снос НТО. Сейчас продолжается обсуждение условий установления моратория на действия властей.

Кроме того, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков к следующему заседанию рабочей группы подготовит «предложения о возможных компенсационных мерах при расторжении договоров на размещение НТО на придомовых, муниципальных и частных территориях, которые находятся, по сути, вне рамок правового поля».

Напомним, что в марте 2018 года были внесены изменения в правила благоустройства Перми. Принятые Пермской городской думой в марте 2018 года изменения предполагали запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования».

По сообщению пресс-службы администрации Перми, с начала 2018 года по 15 марта 2019 года на муниципальных землях был демонтирован 751 объект, и только 198 из них — в принудительном порядке. С 1 августа 2018 года по 21 марта 2019 года на частных землях было демонтировано 143 павильона. Большую часть (137) убрали сами собственники. Только шесть киосков были демонтированы принудительно.

Рабочая группа по вопросам НТО была создана по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края Анатолия Маховикова в конце марта 2019 года для «формирования системных подходов к принятию решений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО)». Среди её участников — первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, депутат Законодательного собрания Александр Григоренко, представители «Деловой России», «Опоры России», Пермской торгово-промышленной палаты, а также руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова.





