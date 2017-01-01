Объявлено 19 аукционов на право размещения рекламных конструкций



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В общей сложности 665 лотов выставлено на торги. В ближайшее время планируется объявить ещё пять аукционов на 185 рекламных конструкций, сообщают в городской администрации.

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота. Департамент экономики и промышленной политики заключает договор с победителем не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола аукциона. Договоры с победителями аукционов заключаются на срок от пяти до восьми лет.

Схема размещения рекламных конструкций разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе». Ею предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.

Согласно документу, в центральном планировочном районе должны остаться только рекламные конструкции малого и среднего формата. Кроме того, в городе были демонтированы 295 транспарант-перетяжек.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы (с третьего по 21-й) состоятся с 18 апреля по 24 мая. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 665 лотов, что составляет две трети из всех предполагаемых мест. С победителями будут заключены договоры на восемь и десять лет.