Горадминистрация выставила на торги ещё 105 рекламных мест, в основном под щиты

На них разыграют двусторонний «сити-формат», двусторонние сити-борды, двусторонние и трёхсторонние щиты. Самый маленький и самый «дешёвый» — «сити-формат» площадью 4,32 кв. м. со стартовой ценой 13,6 тыс. руб. Самый крупный — трёхсторонний щиты площадью 54 кв.м. со стартовой ценой в 243,8 тыс. руб. Под него на новых торгах предполагается отдать одно место— на на проспекте Парковый.

Больше всего лотов относятся к ул. Карпинского — 18 (двусторонние щиты), Героев Хасана — 16 (двусторонние щиты и два сити-борда) и Старцева — девять (двусторонние щиты).

Напомним, по новой схеме размещения наружной рекламы в городе должно быть 916 конструкций. Причём вся крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы (с третьего по 21-й) состоятся с 18 апреля по 24 мая. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 665 лотов, что составляет две трети из всех предполагаемых мест. С победителями будут заключены договоры на восемь и десять лет.