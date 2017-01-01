Почти 50 тыс. жителей Урала подключили кэшбек от «МегаФона»

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Каждую минуту на Урале становится на одного обладателя кэшбэка больше. Такую скорость вычислили в «МегаФоне», изучив подключения к новой линейке тарифов «Включайся!», где 20% затраченных на связь средств возвращается обратно на счёт. Уже почти 50 000 жителей региона подключили кэшбэк.

Каждый пятый рубль, потраченный на связь дома или в международном роуминге, теперь легко вернуть на счёт. Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона» или оплатить ею топовые услуги и сервисы. Это базовые условия новых тарифов «Включайся!»

Помимо кэшбэка в 20% уральцы активно подключают и вторую фишку оператора — безлимитный интернет. Его активируют 8 из 10 абонентов.

Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале:

— Мы подсчитали, что у пользователя новых тарифов «Включайся!» потребление трафика в 1,7 раза выше среднего показателя по стране. За неделю он скачивает объём информации, сравнимый с открытием 4 тыс. страниц в интернете. В этом ему помогает безлимитный интернет, возможность раздавать его на другие устройства и, конечно, самый быстрый в стране 4G.

Хитом в новой линейке тарифов стал конструктор «Включайся! Выбирай». Он позволяет самостоятельно установить нужный объём минут и интернета на основе конкретных потребностей в услугах и платить оптимальную абонентскую плату.

Тарифы подойдут тем, кто часто путешествует или звонит на мобильные номера регионов России. На тарифе-конструкторе, а также на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» минуты и интернет действуют в домашнем регионе и в поездках по стране в сети «МегаФона». Звонки из пакета действуют на любые мобильные номера России. Связисты отмечают, что чаще всего пользователи тарифов набирают номера Москвы, Махачкалы, Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Омска.

Подробнее о новых тарифах «Включайся!» — на сайте «МегаФон а » .