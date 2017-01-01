В Бардымском районе назначили нового начальника отделения МВД

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Начальником отдела МВД России по Бардымскому району стал Ильшат Исмагилов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Личному составу территориального органа внутренних дел нового руководителя представил начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов.

Добавим, Ильшат Исмагилов родился в Барде. Окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности участкового инспектора милиции ОВД Бардымского района. В 2015 году назначен начальником полиции отдела МВД России по Бардымскому району.