Суд отменил часть взысканий с организаторов пляжа для инвалидов

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4 апреля судья Дзержинского районного суда города Перми принял решение об отмене одного из исков в отношении Андрея Дерюшева и его некоммерческой организации «Чистый бережок». Отменено взыскание в размере 80 тыс. руб., слушание по второму иску (на 100 тыс. руб. за въезд на территорию водоохраной зоны) пройдёт в конце апреля, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Напомним, ранее омбудсмен Павел Миков высказался о необходимости поддержки социально-ориентированных НКО и, в частности, организатора пляжа для инвалидов Андрея Дерюшева.