Омбудсмен считает несправедливым преследование организатора пляжа для инвалидов

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Проект "Доступный пляж"

Фото: Вконтакте

25 марта в суде Дзержинского района Перми состоялось заседание, на котором рассматривалось дело Андрея Дерюшева. Установлено, что при организации пляжа для инвалидов на реке Мулянке было нарушено экологическое законодательство — полив цветников водой из реки, а также разовый въезд на территорию пляжа автомобиля для подвоза оборудования, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что преследование НКО в данном случае абсолютно не резонирует с задачами поддержки некоммерческого сектора, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

— Де-юре действия правоохранительных органов соответствуют закону, но с точки зрения оценки соответствия ущерба и наказания, эти меры можно назвать излишними, считаю это преследование несправедливым. Если аналогичное нарушение допустила бы организация малого или среднего бизнеса, то они обошлись бы только предупреждением. То есть НКО, занимаясь глубоко социальным проектом, поражена в правах больше, чем малый бизнес! На мой взгляд, государство должно поддерживать некоммерческий сектор, и я надеюсь, что ко второму заседанию суда федеральные законодатели примут изменения в закон, который уберёт эти административные барьеры для НКО и сравняет ответственность бизнеса и НКО. Сложность сегодняшней ситуации для руководителя пляжа для инвалидов Андрея Дерюшева в том, что деньги по целевому назначению на организацию пляжа потрачены, таким образом, 180 тыс. руб. штрафа просто парализуют работу организации и всего проекта. А по моему мнению, эта организация, несомненно, нуждается в государственной поддержке — такие проекты по России единичны.

Напомним, что 25 июня 2018 года в Перми официально открылся первый в Пермском крае пляж для инвалидов-опорников, учитывающий все потребности людей с ограниченными возможностями и позволяющий маломобильным гражданам почувствовать себя полноценными членами общества. Инициатива принадлежала Андрею Дерюшеву, который оборудовал зону отдыха «Чистый бережок» для горожан и пляж на берегу реки Мулянки с необходимыми условиями для людей с ограниченными возможностями. Андрей смог объединить вокруг себя таких же неравнодушных жителей, и совместными силами им удалось сделать пляж современной, комфортной зоной отдыха. В 2018 году на средства президентских грантов была приобретена специальная коляска, благодаря которой есть возможность подарить людям с ограниченными возможностями летние радости.

Однако общественная организация «Центр реабилитации инвалидов» была привлечена Государственной инспекцией по экологии к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 и ч. 1 ст. 8.14 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». Общая сумма наложенных административных штрафов составила 180 тыс. руб. за забор воды из реки Мулянки для полива цветников в зоне отдыха пляжа и на полив водяной горки, а также за разовый въезд на территорию пляжа автомобиля скорой помощи.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении фактов наступления общественно опасных последствий, вызванных правонарушением, повлёкших существенное нарушение охраняемых общественных интересов, не установлено.

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