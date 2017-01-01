Сменился менеджмент хоккейного клуба «Молот-Прикамье»

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Сменилось руководство пермской региональной общественной организации «Хоккейный клуб «Молот-Прикамье»». Директор и основной учредитель клуба Герман Третьяков сложил с себя полномочия, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Новым президентом был избран бывший директор ГБУ «Управление дорог и транспорта Пермского края», а ещё ранее — экс-глава Мотовилихинского рай­она, Андрей Морозов.

По данным издания, Герман Третьяков согласился покинуть пост в обмен на своё сохранение в клубной системе. Он останется вице-президентом клуба и будет получать зарплату.

Напомним, в конце марта губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о смене руководства клуба, а также о создании наблюдательного совета. С помощью этих инструментов региональные чиновники планируют следить за использованием бюджетных средств. «Ждём перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов», — заявил тогда губернатор.

Вмешательство краевых властей было вызвано провальным выступлением клуба. «Молот» занял предпоследнее место в Высшей хоккейной лиге, а последние игры команда сезона проигрывала с разгромным счётом.