Суд по делу о «гостинице» на Макаренко, 19в оказался в понятийном тупике

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Фото: Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края 2 апреля рассмотрел иск АО «СтройПанельКомплект» к министерству строительства и архитектуры Пермского края и департаменту градостроительства и архитектуры Перми (ДГА). Напомним, ДГА на основании указаний краевого минстроя отозвал ранее выданное разрешение на строительство объекта по адресу Макаренко, 19в. Согласно проектной документации, представленной АО «СПК», по данному адресу планируется возвести гостиницу квартирного типа: двухсекционное 16-этажное здание, в котором предусмотрено 478 помещений для временного пребывания граждан (расчётное количество, заявленное застройщиком, — 669 человек).

Отметим, что ранее в минстрой поступила жалоба от граждан, проживающих в соседних домах от Макаренко,19. Жильцы сообщали, что строительство объекта создаст транспортный коллапс в их квартале и ухудшит ситуацию с обеспечением мест в детских садах и школах.

По мнению чиновников, земельный участок расположен в зоне Ц-5 (зона торговли, открытых рынков), которая предусматривает, в соответствии с видом разрешённого использования, в том числе строительство гостиниц. При этом, согласно техдокументации, в наименовании объекта обозначена гостиница «квартирного типа». В суде представитель одного из ответчиков (министерства строительства и архитектуры) указал, что вид разрешённого использования земельного участка, который предусмотрен градостроительным регламентом, не соответствует назначению того объекта, который запроектирован, и назвал действия застройщика манипуляцией.

«Поскольку на указанном земельном участке запрещено строительство жилого многоквартирного дома, застройщик, пользуясь разрешённым видом использования данной зоны, представил свой проект для органов власти как гостиницу, чтобы получить необходимые разрешения, а потенциальным покупателям предлагает его как объект квартирного типа. Обозначив по сути многоквартирный жилой дом «гостиницей», застройщик подменяет понятия и вводит граждан в заблуждение. Важно отметить, что в случае недостроя дома или банкротства застройщика покупатели объекта не защищены законом. Вернуть свои деньги или получить право на недострой они не смогут», — пояснил представитель минстроя.

Также он отметил, что покупатели апартаментов в этом объекте станут владельцами коммерческих помещений, соответственно, регистрация по месту жительства будет невозможна. Отсутствие прописки, в свою очередь, лишит владельцев апартаментов права на обслуживание больницами, детскими садами и школами. Кроме того, оплата коммунальных услуг, в том числе налоговых, у будущих собственников значительно превысит тарифы, установленные для жилых помещений.

Представитель АО «СтройПанельКомплект» на это ответил, что данный вывод является необоснованным, поскольку в данном случае гостиница «квартирного типа» на ул. Макаренко, 19в — это исключительно наименование объекта. «Указание на «квартирный» тип — это исключительно указание на характеристику номеров, которые спроектированы в данном объекте. При этом в гостинице возможны номера квартирного типа. Данный вывод подтверждается, в частности, постановлением Госстандарта, где квалификацией категорий номеров предусматриваются различные номера, которые по своим характеристикам также соответствуют квартирному типу, в частности это апартаменты», — пояснил истец. При этом застройщик не отрицает, что номера в будущей гостинице будут предложены к продаже.

Также ответчик поинтересовался у истца, в чём именно, по его мнению, выражено отличие гостиницы «квартирного» типа от многоквартирного дома и как он намерен рекламировать и реализовать в последующем объект потенциальным покупателям. На это представитель АО «Стройпанелькомплект» заявил, что в здании предусмотрены номера, есть зона ресепшн, а конструктив спроектирован исходя из требований, которые отвечают нежилым зданиям. Представитель застройщика также пояснил, что прорабатываются разные варианты реализации, но заверил, что предлагаться к продаже помещения в данном здании будут как нежилые.

В итоге суд, заслушав доводы сторон, объявил в деле перерыв, попросив участников дела представить к следующему судебному заседанию документально подтверждённые доказательства своих доводов, которые действительно указывали бы на то, что планируемое здание не является гостиницей. Кроме того, к следующему заседанию ДГА должен уточнить в суде, выдавались ли ранее департаментом разрешения на строительство подобных объектов.