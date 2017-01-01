Подборка фильмов про вечеринки

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Просмотр фильмов — прекрасный способ провести время. А весёлые комедии про тусовки помогут развеять грусть и снять усталость после тяжёлого рабочего дня. Ниже представлены фильмы, которые подходят и для одиночного досуга, и для посиделок в компании друзей. Материал подготовлен при содействии кинотеатра ivi.

Реальная тема

Шон — юноша из обеспеченной семьи. Родители отправили его продолжать образование в самое престижное учебное заведение. Кажется, молодому человеку не о чём беспокоиться. Шон понимает, что его жизнь сильно отличается от жизни ровесников, и его это не устраивает. Ему хочется приключений, свободы и веселья.

Парень втайне от родителей переводится в самый обычный колледж, где открывает мир бесшабашных вечеринок и общения с девушками. Только есть одна проблема: юноша не знает, как обратить на себя внимание. Друзья предлагают ему закатить гулянку в роскошном родительском доме, но Шону запрещено прикасаться к семейным деньгам. Фильм https://www.ivi.ru/watch/315927 можно посмотреть прямо сейчас. 18+

Корпоратив

Игорь занимает должность старшего менеджера в компании по продаже мебели. Он жаждет повышения и с головой погружен в работу — настолько, что полностью игнорирует общение с коллегами.

В канун шестилетия фирмы сотрудники закатили корпоратив — прямо в салоне мебели, не заботясь о сохранности товаров. Придя утром на работу, начальство обнаруживает полный разгром. В содеянном никто не желает признаваться. И тогда директор, боясь обращаться к правоохранительным службам из-за двойной бухгалтерии, поручает Игорю найти организатора сего действа. Амбициозному карьеристу предстоит выслушать рассказы своих коллег на тему «как я провёл ночь» и узнать много нового… Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/115617/trailers можно посмотреть прямо сейчас. 16+

Дедушка лёгкого поведения

Джейсон — покладистый молодой человек. Ему светит блестящая карьера юриста. Он амбициозен и знает, как добиться своего. Парню удалось очаровать дочь своего босса. Молодые люди решили сыграть свадьбу.

Перед торжественным событием Джейсон отправляется во Флориду в компании своего деда — генерала в отставке. Это весёлый, неординарный, раскрепощённый человек — и к тому же любитель прекрасного пола и дамский угодник. На курорте дедушка научит внука, как надо жить и развлекаться! Эта поездка к морю перевернёт представление молодого человека о мире и изменит взгляды на семью. В свою очередь, и деду есть чему поучиться у Джейсона…18+

Супернянь

Супруги Клэр и Марк планируют провести отпуск вдали от дома. На это время они поручают присмотр за своим сыном парню по имени Фрэнк. Молодой человек имеет репутацию положительного надёжного человека, и родители мальчика полностью ему доверяют.

Но уже наутро семейная пара узнаёт шокирующую новость: в их доме всё перевернуто вверх дном, а ребёнок пропал! Известие проступает от офицера полиции. Всё, что удалось отыскать на месте преступления, — это камера с видеозаписью, на которой запечатлены все события предыдущей ночи. Лишь посмотрев её до конца, родители смогут узнать, куда делся их сын и что случилось накануне — в день празднования тридцатилетнего юбилея Фрэнка…16+

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