Население Перми растёт, а края — сокращается
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Население краевой столицы увеличилось в 2018 году на 2351 человека. Рост населения Перми обусловлен миграционным приростом за счёт жителей районов края и стран СНГ, сообщает Пермьстат.
Число жителей Пермского городского округа на 1 января 2019 года составило 1 млн 53 тыс. 938 человек.
В Пермском крае, по данным ведомства, на 1 января 2019 года численность населения составила 2 млн 610 тыс. 800 человек. Это меньше, чем в прошлом году, на 12 тыс. 322 человека.
Причины сокращения числа жителей Пермского края — в миграционном оттоке и естественной убыли населения.
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