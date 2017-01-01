Телепнёв и Ванкевич выплатят DJ Smash почти 11 млн руб.

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Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич

Фото: Евгений Запискин

По решению Свердловского районного суда Перми экс-депутат Александр Телепнёв и промоутер Сергей Ванкевич должны выплатить DJ Smash (Андрей Ширман) почти 11 млн руб. Об этом сообщает ИА «Местное время».

Музыкант требовал возмещения морального вреда и упущенной выгоды за то, что после избиения в пермском ночном клубе не мог выступать, остался без работы и потерял часть доходов.

Суд постановил взыскать с экс-парламентария Александра Телепнёва и промоутера Сергея Ванкевича компенсацию морального вреда в размере 210 тыс. руб., упущенную выгоду в размере 10 млн 800 тыс. руб., также они должны возместить расходы на медицинские услуги в размере 260 тыс. руб. В возмещении расходов на транспортировку, на которую он после полученной травмы потратил 500 тыс. руб., решено было отказать.

«Мы не согласны с этим решением и будем обжаловать», — цитирует издание адвоката осуждённых Алексея Фомина.

Представитель DJ Smash Ольга Утемова заявила, что решение об обжаловании пока не принято. Как отметила юрист, ей нужно посоветоваться со своим клиентом.

Напомним, в 2018 году Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич были признаны виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений Андрею Ширману. Конфликт между сторонами произошёл в клубе «Дом культуры» в Перми. Осуждённым было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Позже Александр Телепнёв получил ещё два месяца лишения свободы в качестве наказания по другому уголовному делу.