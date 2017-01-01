Анатолий Путин представлен как новый начальник департамента дорог и транспорта Перми До этого чиновник возглавлял

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Анатолий Путин

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы депутатам был представлен новый начальник департамента дорог и транспорта. Им стал Анатолий Путин, возглавлявший до этого дня МКУ «Городское управление транспорта».

В ходе представления нового руководителя департамента председатель городской думы Юрий Уткин подчеркнул, что предыдущий руководитель отработал на данном посту менее года, и выразил уверенность, что Анатолий Путин доработает как минимум до конца полномочий депутатского корпуса данного созыва Пермской городской думы.

Напомним, что 19 марта бывший глава департамента дорог и транспорта администрации Перми Роман Залесинский покинул пост.

Анатолий Путин имеет профильное высшее образование (Пермский национальный исследовательский политехнический университет, автодорожный факультет), до должности начальника МКУ «Гортранс» работал специалистом и начальником в разных подразделениях департамента дорог и транспорта, начальником отдела МУП «Пермгорэлектротранс».

Анатолий Путин приступит к работе с 26 марта.



