Начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский написал заявление на увольнение по собственному желанию Он отметил, что это связано с переходом на другую работу

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Роман Залесинский

Фото: Алёна Ужегова

— За период 2018—2019 годов начата реализация новой транспортной модели в соответствии с требованиями нового Федерального закона №220, согласно которому будут заключены контракты, предусматривающие перечисление платы за проезд в бюджет города. В Перми была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, включающая такие аспекты, как развитие дорожной сети, строительство остановочных пунктов, разворотных площадок. В настоящее время департамент дорог и транспорта запустил девять аукционов на обслуживание маршрутов №№ 3, 7, 11, 34, 62, 36, 60, 9, 23 с новыми требованиями к перевозчикам. Также была разработана новая маршрутная сеть, которую департамент обсудил с жителями каждого района и уже внёс часть корректив по просьбам горожан. Благодарю команду администрации города и правительство края за сотрудничество, — отметил Роман Залесинский.

Роман Залесинский родился в Верещагино (Пермская область). Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджер» и Московский городской педагогический университет по специальности «Юрист».

Работал заместителем руководителя департамента строительства и архитектуры и руководителем департамента экономического развития администрации Самары, вице-президентом по строительству ГК «Амонд», руководителем департамента строительных программ ОАО «Корпорация развития Самарской области», начальником ФКУ «Поволжуправтодор».

Весной 2018 года глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Романа Залесинского на должность начальника городского департамента дорог и транспорта. К исполнению обязанностей Залесинский приступил 24 апреля 2018 года.

Дата отставки пока не объявлена. С завтрашнего дня, 20 марта, Роман Залесинский находится в отпуске. Обычно во время отпуска начальника департамента его функции выполняет заместитель, Елена Мамонова.