Анатолий Путин возглавит департамент дорог и транспорта
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На завтрашнем пленарном заседании Пермской городской думы депутатам представят нового начальника департамента дорог и транспорта. Им станет Анатолий Путин, возглавляющий в данный момент МКУ «Городское управление транспорта».
Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в городской администрации.
Напомним, что 19 марта бывший глава департамента дорог и транспорта администрации Перми Роман Залесинский покинул пост.
Как пояснил Роман Залесинский «Новому компаньону», его планы на будущее связаны с «коммерческой структурой в Москве».
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