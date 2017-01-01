Анатолий Путин возглавит департамент дорог и транспорта

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Фото: Алёна Ужегова

На завтрашнем пленарном заседании Пермской городской думы депутатам представят нового начальника департамента дорог и транспорта. Им станет Анатолий Путин, возглавляющий в данный момент МКУ «Городское управление транспорта».

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в городской администрации.

Напомним, что 19 марта бывший глава департамента дорог и транспорта администрации Перми Роман Залесинский покинул пост.

Как пояснил Роман Залесинский «Новому компаньону», его планы на будущее связаны с «коммерческой структурой в Москве».