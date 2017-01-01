«Синяя птица» называет лучших Фоторепортаж с международных состязаний в Чайковском

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24 марта в городе Чайковском состоялись заключительные попытки Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (Русский тур) и церемония награждения победителей международных соревнований. В ходе соревнований было разыграно три трофея: «Синяя птица» — награда Русского тура, Кубок Наций и Большой Хрустальный глобус.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

Чайковский, Пермский край, 24 марта 2019 года

Фото: Константин Долгановский

Награды лучшим спортсменам этого сезона вручили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский.

Кубок Наций достался сборной лыжниц из Германии — спортсменки показали лучший результат общего зачёта всех этапов Кубка мира. И наконец, Большой Хрустальный глобус получила Марен Лундбю (Германия) — победительница общего зачёта всех этапов Кубка мира. Континентальный кубок среди мужчин завоевал Клеменс Айгнер (Австрия).

Всего в Чайковский съехались более 50 спортсменов из 12 стран мира: России, Австрии, Норвегии, Финляндии, США, Италии, Франции, Румынии, Японии, Германии, Казахстана и др. Пермский край на соревнованиях представили три спортсмена: Ксения Каблукова, Александра Тихонович и Егор Усачёв.