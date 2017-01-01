В Пермском крае определили лучшую «летающую» лыжницу на планете

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24 марта в городе Чайковский состоялись заключительные попытки Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (Русский тур) и церемония награждения победителей международных соревнований. В ходе соревнований было разыграно три трофея: «Синяя птица» — награда Русского тура, Кубок Наций и Большой Хрустальный глобус.

Награды лучшим спортсменам этого сезона вручили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский.

Кубок Наций достался сборной лыжниц из Германии – спортсменки показали лучший результат общего зачёта всех этапов Кубка мира. И, наконец, Большой Хрустальный глобус получила Марен Лундбю (Германия) – победительница общего зачёта всех этапов Кубка мира. Континентальный Кубок среди мужчин завоевал – Клеменс Айгнер (Австрия).

Комментируя проведенные в Прикамье соревнования, губернатор Максим Решетников отметил, что проведение таких масштабных соревнований – залог сотрудничества двух субъектов страны: Пермского края и Свердловской области. «Проведение «Русского тура» в Чайковском – инициатива федерации по прыжкам на лыжах Пермского края, которую поддержала федерация РФ. Мне кажется, залогом успеха мероприятия стало азаимодействие двух субъектов. Мы впервые организовали мероприятие такого уровня в сотрудничестве с коллегами из Свердловской области, — пояснил Максим Решетников. – Отдельное спасибо Чайковскому и его жителям, потому что без их поддержки, без этой атмосферы такие соревнования не переживаются. Мы рассчитываем, что и дальше будем принимать здесь соревнования федерального и мирового уровня: они нужны Чайковскому, Пермскому краю, Свердловской области и в целом стране».



Всего в Чайковский съехались более 50 спортсменов из 12 стран мира: России, Австрии, Норвегии, Финляндии, США, Италии, Франции, Румынии, Японии, Германии, Казахстана и др. Пермский край на соревнованиях представили три спортсмена: Ксения Каблукова, Александра Тихонович и Егор Усачёв.