«Скорая помощь» едет в Перми к пациентам в среднем почти 30 минут

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Среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи в Перми составляет 29,86 мин. Об этом сообщили в официальном сообществе службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района.

Среднее время ожидания бригады при ДТП составляет 9,57 мин. «При этом доля вызовов на ДТП с временем прибытия до 20 минут составила 96,36%. То есть подавляющее большинство вызовов укладываются в норматив. Исключением, как видите, является один вызов из двадцати семи - причины тут обычно зависят от конкретной ситуации», - сообщили в службе «скорой помощи».

Среднее время ожидания бригады на вызовы в экстренной форме составляет 13,71 мин (при нормативе в 20 мин.), а среднее время ожидания бригады на вызовы в неотложной форме – 32,6 мин.

«Эти вызовы не имеют регламента по времени доезда, оно зависит от оперативной обстановки в районе. К кому-то приедут за 8-10 минут, к кому-то будут ехать 2-3 часа, и это норма», - отметили в службе «скорой помощи».