В Перми завершились всероссийские соревнования «Золотая шайба»

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Сегодня, 23 марта, в Перми в УДС «Молот» состоялись итоговые матчи «Золотой шайбы» и торжественная церемония закрытия всероссийских соревнований.

В Пермском крае впервые состоялся хоккейный турнир такого масштаба. Игры проходили в Перми и Краснокамске. Всего в финальных соревнованиях «Золотой шайбы» приняли участие 62 команды со всей России. Общее количество участников превысило 1200 человек. В итоге победу одержала команда «Полюс» (Приморский край). Второе место досталось команде «Кристалл» (Сахалинская область), а третье — вологодской команде «Олимп».

Президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова Алексей Тарасов высоко оценил уровень организации финального этапа соревнований и заявил, что это был лучший финал «Золотой шайбы» на его памяти. А губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что для Пермского края завершившиеся соревнования дадут дополнительный толчок в развитии детского и юношеского спорта.

Пресс-служба администрации губернатора