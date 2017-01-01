В Перми на аукцион выставлены уже четверть всех городских мест для рекламы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений администрации Перми выставил на торги ещё 105 лотов (по системе «один лот — одно место») под рекламные конструкции согласно новой схеме размещения наружной рекламы. Торги распределены на три аукционные сессии 26, 29 и 30 апреля.

Согласно документации, будут разыграны места под рекламу следующего формата: двусторонние сити-борды площадью 19,98 кв. м, двусторонние щиты площадью 36 кв. м, двусторонний «сити-формат» площадью 4,32 кв. м и трёхсторонние пиллары площадью 12,6 кв. м.

Самая низкая стартовая цена — у «сити-формата» — 18,2 тыс. руб. Самая высокая — у части двусторонних щитов — 162,5 тыс. руб. Максимальное число таких щитов, судя по документации, расположены на ул. Спешилова (12 мест), Маршала Рыбалко (8 мест), Стахановской и Героев Хасана (по 6).

Напомним, это будут уже восьмой, девятый и десятый аукционы в 2019 году по новой схеме размещения наружной рекламы, исходя из которой в городе должно быть 916 конструкций. Причём вся крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы состоятся в апреле — с 18 по 30 число. Всего на восьми аукционах должно быть разыграно 280 лотов. Пока самые дорогие из них имеют начальную стоимость 162,5 тыс. руб.