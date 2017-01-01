На противопаводковые мероприятия в Перми будут направлены дополнительные средства

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Дополнительное финансирование в размере 9,7 млн руб. будет направлено на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог 3-й категорий. Сейчас перед подрядчиками поставлена задача зачищать тротуары, пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и заездные карманы, прилотковые зоны дорог, обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части на всю ширину, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для предотвращения образования гололёда и наледи при необходимости использовать противогололёдные материалы. С начала зимнего содержания для обработки проезжей части и тротуаров уже использовано более 33 тысяч тонн противогололёдных материалов.

По информации управления внешнего благоустройство администрации Перми, в настоящее время в уборке дорог и тротуаров задействовано около 310 единиц техники, ручную уборку осуществляет порядка 330 человек. Этой зимой в Перми наблюдались самые интенсивные снегопады за прошедшие 24 года. Объёмы вывезенного снега по состоянию на март уже превысили 1 миллион кубометров.

Для предотвращения подтопления в период активного таяния снега готовится ливневая канализация — чистятся от снега ливнеприёмные колодцы, водопропускные трубы, выполняются проколы в снежных валах, проводится ворошение снежных валов вдоль дорог.

Районные администрации, городская административно-техническая инспекция в ежедневном режиме контролируют уборку улично-дорожной сети и придомовых территорий. При выявлении нарушений в адрес подрядчиков и управляющих организаций направляются требования об их устранении. В случае отсутствия реакции в установленный срок применяются штрафные санкции.

По результатам проверок в течение прошлой недели по фактам несвоевременного устранения скользкости на тротуарах возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении подрядных организаций Орджоникидзевского района (ООО «Бор»), Мотовилихинского района (ООО «Старт»), Свердловского района (ООО «УСК «Уралстройподряд»), Ленинского района (ООО «Дортехинжиниринг»), Дзержинского района (ООО «Дортехинжиниринг», ООО «Бор»), Индустриального района (ООО «ДСТ-Пермь»), Кировского района (ООО «Строительное управление — 157»).