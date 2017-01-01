Верховный суд РФ признал пермяка правым в его споре со Сбербанком

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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ в споре между Денисом Порозовым из Пермского края и Сбербанком встала на сторону пермяка. Согласно решению суда банки не имеют права списывать по исполнительным листам со счетов клиента больше имеющейся на них суммы, цитирует «Интерфакс» решение ВС РФ.

Любой кредит, в том числе овердрафт, обязательно должен быть прописан в договоре с клиентом. Если такого условия в нём нет, то образовавшийся долг на дебетовой карте нельзя считать овердрафтом, заявил Верховный суд РФ, отменяя решение нижестоящего суда, который вынес вердикт в пользу Сбербанка России в споре с клиентом.

«Банк, осуществивший платежи со счёта при отсутствии денежных средств, считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму (овердрафт) лишь в том случае, если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счёта», — говорится в опубликованном определении судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Такую позицию она высказала, рассматривая спор между Сбербанком и его клиентом Денисом Порозовым. Клиент в 2012 году получил дебетовую карту Visa Classic, договором к которой овердрафт не предусматривался, следует из материалов дела. Но в феврале 2014 года банк, несмотря на отсутствие средств на карте, списал деньги по исполнительному листу в счёт погашения долга клиента. В результате на счёте образовался долг в 33,5 тыс. руб., который банк оформил как предоставление кредита Порозову под 40% годовых. Тот его погашать не стал, заявляя, что кредитный договор не заключал.

В 2017 году Сбербанк обратился в суд с требованием взыскать с клиента порядка 60 тысяч рублей, из которых 33,5 тысячи рублей — основной долг, 14 тысяч рублей — проценты, 13 тысяч рублей — неустойка за несвоевременное погашение процентов. Но в первой инстанции он проиграл. Суд указал, что банк обязан по требованию приставов списывать имеющиеся на счёте должника средства, а не предоставлять для этого кредит по собственному усмотрению. Кроме того, клиент не давал распоряжений банку перечислить заёмные средства приставам, не снимал деньги со счёта при их отсутствии и «не был поставлен в известность о предоставлении ему кредита в форме овердрафта и необходимости уплаты по нему процентов», следует из материалов дела.

Пермский краевой суд это решение отменил и полностью удовлетворил требования Сбербанка. Он решил, что предоставление овердрафта является кредитованием, а следовательно, у Порозова возникла кредитная задолженность, подлежащая возврату.

Коллегия ВС РФ по гражданским делам отменила решение апелляции и отправила спор на новое рассмотрение в краевой суд.