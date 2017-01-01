Медиафасад на ТРК «Семья» признан соответствующим нормам

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Медиафасад на ТРК Семья

Фото: Дмитрий Енцов

Медиафасад на ТРК «Семья» соответствует согласованному проекту рекламной конструкции и её размещению. Это показала проверка, проведённая департаментом экономики и промышленной политики, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе горадминистрации.

«Под медиафасадом понимается рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого и располагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов. Указанная рекламная конструкция является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как медиафасад, что соответствует согласованному проекту рекламной конструкции и её территориального размещения», — пояснили в горадминистрации Перми.

Напомним, медиафасад был установлен в феврале этого года, на это собственниками было получено соответствующее разрешение.

Фото: Алёна Ужегова

Но другой медиафасад, установленный в декабре 2018 года на ТЦ «Айсберг», хоть и установленный с соответствующим разрешением, «не прошёл» проверку на светопрозрачность.

«По результатам обследования установленной рекламной конструкции специалистами департамента выявлено, что указанная рекламная конструкция не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран», — отметили в горадминистрации.

Собственникам здания направлено письмо, согласно которому устанавливается добровольный срок на демонтаж медиафасада — до 13 апреля. После этой даты медиафасад, как отметили в администрации Перми, будет демонтирован принудительно.



По новой схеме размещения рекламных конструкций, которая начала действовать в Перми с января этого года, из центра города убрана вся крупногабаритная реклама. Медиафасады допускаются, но только при условии их светопрозрачности.