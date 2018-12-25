В Березниках состоялась олимпиада по химии на призы филиала «Азот»



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В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) состоялась олимпиада по химии на призы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» среди учащихся старших классов города. Она продолжила серию мероприятий, посвящённых 150-летию периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Всего в олимпиаде приняли участие 22 школьника.

Задания затрагивали основные разделы химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. Часть из них была основана на школьной программе профильного уровня, часть — олимпиадные. Всего за три часа необходимо было выполнить шесть заданий. Сложность каждого — от 5 до 10 баллов. Максимальная сумма баллов — 50.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Все участники олимпиады получили памятные подарки от компании «УРАЛХИМ». При этом главный стимулирующий фактор для школьников — это сертификаты на получение дополнительных баллов к ЕГЭ по химии. При зачислении в вуз они могут сыграть решающую роль. Призовое место в олимпиаде обеспечит +5 к общей сумме баллов по результатам сдачи ЕГЭ при поступлении в ПНИПУ или его филиалы, а также даст шанс на целевое обучение от филиала «Азот» в БФ ПНИПУ.

Итоги будут озвучены в апреле 2019 года в преддверии традиционного мероприятия «Дни науки в БФ ПНИПУ». Также специальный приз от филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» ожидает школу, подготовившую победителя.

По сообщению пресс-службы предприятия

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