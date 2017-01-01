Элла Попова перешла в правительство Москвы
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Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края и руководитель интерактивного проекта «Управляем вместе» Элла Попова перешла в правительство Москвы. Вчера, 19 марта, распоряжением мэра столицы она принята на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения.
Срок контракта — пять лет, но не больше срока полномочий столичного градоначальника.
Напомним, что вчера информация об отставке Эллы Поповой связывалась с низким качеством контроля отработки муниципалитетами Прикамья жалоб, поступивших на портал «Управляем вместе».
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