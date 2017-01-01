Куратора «Управляем вместе» могут отправить в отставку Причина — недостаточный уровень контроля за работой муниципалитетов в проекте

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Элла Попова Фото: Высшая школа экономики

Заместителя министра информационного развития и связи Пермского края и руководителя интерактивного проекта «Управляем вместе» Эллу Попову ожидает отставка.

Причина отставки — низкое качество контроля отработки муниципалитетами Прикамья жалоб, поступивших на портал «Управляем вместе», сообщает источник «Нового компаньона» в правительстве края.

По словам осведомлённого в сложившейся ситуации чиновника, пожелавшего остаться неназванным, об отставке может быть объявлено в ближайшее время.

Интерактивный портал «Управляем вместе» создан весной 2017 года министерством информационного развития и связи Пермского края по инициативе губернатора Максима Решетникова.

«Управляем вместе» — это набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие в реализации Программы развития Пермского края, а также направить свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры и внести предложения в программу дальнейшего развития региона.