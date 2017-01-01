Назначен новый заместитель министра территориальной безопасности Прикамья



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Александр Липинский

Фото: Facebook

Сегодня, 19 марта, распоряжением за подписью губернатора Пермского края Максима Решетникова назначен новый заместитель министра территориальной безопасности Прикамья Александр Липинский. К своим обязанностям новоназначенный замминстра приступает с завтрашнего дня, 20 марта.

Назначение произошло по представлению министра территориальной безопасности региона Ришата Ибрагимова.

Александр Липинский — кандидат юридических наук. Работал в правительстве Москвы в должности начальника отдела налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы, которым руководил Максим Решетников.

До назначения на должность заместителя министра работал заместителем директора департамента протокола и международных связей аппарата правительства Пермского края.