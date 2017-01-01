Кунгурский машзавод передают специалисту по металлолому

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

kungur-online.ru

Дочерняя структура Сбербанка — «СБК Гео­физика» — готовится уступить долг компаний группы «Кунгурский маш­завод» физлицу Дмитрию Кормщикову. Суммарные обязательства группы перед Сбербанком превышают 700 млн руб., сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Покупатель, по данным издания, известен как специалист по разделке оборудования промышленных предприятий и уже приобрёл 7 т металлолома, принадлежащего ОАО «КМЗ».

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление основного кредитора ООО «Кунгурский машиностроительный завод» — ООО «СБК Геофизика» (структура Сбербанка) — о правопреемстве и замене кредитора в пользу Дмитрия Кормщикова и оставил его без движения из-за неверно оформленных документов. Недочёты предложено устранить до 14 апреля. Аналогичное ходатайство «СБК Геофизика» касается и ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», который отдал часть имущества в аренду ООО для ведения деятельности.

Напомним, 10 января 2019 года арбитраж рассмотрел дело по заявлению ООО «СБК Геофизика» о признании ООО «Кунгурский машиностроительный завод» банкротом и постановил открыть в отношении общества конкурсное производство на шесть месяцев.

Кунгурский машзавод специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования, выпускает более 20 модификаций ремонтных и буровых агрегатов грузоподъёмностью от 20 т до 180 т. ООО арендует часть имущественного комплекса ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», находящегося в банкротстве с 2014 года также по иску ООО «СБК Геофизика».

Как следует из судебной документации, требования «СБК Геофизика» к ООО составляют 768,5 млн руб., из которых 549 млн руб. обеспечены залогом имущества должника. Требования к ОАО составляют 716 млн руб. и также обеспечены залогом. Кредитор принял решение уступить право требования в пользу Дмитрия Кормщикова, зарегистрированного в Октябрьском районе Пермского края.

При этом с КМЗ продолжается вывоз оборудования, о чём ранее сообщали сотрудники предприятия. Информация была доведена до полиции и конкурсного управляющего ООО Ларисы Медведевой, которая уже выступила с ходатайством о снятии с себя полномочий. Конкурсный управляющий ОАО Геннадий Девятых сообщил о договоре купли-продажи 7 т металлолома за 87,5 тыс. руб. Также он выставил на торги единым лотом недвижимое имущество завода, право на земельный участок, 2 тыс. станков, оргтехнику, транспорт и прочие ценности суммарной стоимостью 163 млн руб.

По данным источника «Коммерсанта-Прикамье» в краевом правительстве, чиновники ожидали, что кредитор действительно найдёт инвестора. Теперь же краевой минпром планирует провести встречу вице-премьера Алексея Чибисова с Дмитрием Кормщиковым. Встреча запланирована на сегодня, 19 марта.