Кунгурский машзавод остался без управления Подано ходатайство о снятии полномочий конкурсного управляющего «по состоянию здоровья»

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Проходная Кунгурского машзавода

Кунгурский машиностроительный завод покинула назначенная определением арбитражного суда Пермского края конкурсный управляющий Лариса Медведева. Сделала она это «по состоянию здоровья», сообщает портал Prokungur.ru.

Издание разместило фото письма с соответствующим ходатайством конкурсного управляющего на адрес краевого Арбитражного суда. Письмо датируется последней неделей февраля.

Ходатайство конкурсного управляющего ООО "КМЗ" Ларисы Медведевой Фото smi59.ru

Напомним, что в конце декабря 2018 года на собрании кредиторов было принято решение о прекращении производственной деятельности ООО «КМЗ» (основной кредитор ООО — «СБК Геофизика»).

10 января 2019 года Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело по заявлению ООО «СБК Геофизика» (родственная Сбербанку компания) о признании ООО «Кунгурский машиностроительный завод» банкротом и постановил открыть в отношении общества конкурсное производство на шесть месяцев.

Временно исполнение обязанностей конкурсного управляющего было возложено на внешнего управляющего Ларису Медведеву. Рассмотрение отчёта управляющего назначено было на 9 июля 2019 года.

Кунгурский машзавод специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования, выпускает более 20 модификаций ремонтных и буровых агрегатов грузоподъёмностью от 20 до 180 т.

ООО «Кунгурский машиностроительный завод» арендует часть имущественного комплекса ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», находящегося в банкротстве с 2014 года по иску ООО «СБК Геофизика» с долгом свыше 700 млн руб. В ООО «КМЗ» по договорённости со Сбербанком в 2017 году перешли около 370 сотрудников одноимённого ОАО. Предприятие принадлежит ООО «УСТПК».

20 февраля в Кунгуре прошло собрание, посвящённое проблемам КМЗ. Инициаторами выступили местные депутаты, на приглашение откликнулись десятки заводчан, а также прокуратура и полиция. Конкурсный управляющий завода Лариса Медведева в собрании участия не принимала. Среди решений собрания — принятие мер по сохранению имущественного комплекса предприятия.

Итогом встречи стала подписанная резолюция, направить которую решили губернатору края Максиму Решетникову.

В то же время, по данным кунгурских СМИ, в настоящее время с территории завода активно вывозятся оборудование и металлический лом.