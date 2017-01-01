Продажи начались... Билеты на Дягилевский фестиваль приобретают в Перми, России, Европе и за океаном

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В день старта продаж билетов на Дягилевский фестиваль — 18 марта — к 16:30 руководство Пермского театра оперы и балета подвело предварительные итоги.

В продажу поступило 12 300 билетов, на указанное время было продано 6100 билетов. Наибольшим спросом пользовались концерты открытия и закрытия фестиваля, концертное исполнение оперы Моцарта «Идоменей», сольные концерты пианистов Алексея Любимова, Антона Батагова, виолончелиста Джованни Соллима и концерт певицы Надежды Павловой с пианистом Алексеем Гориболем.

По данным театра, 45% билетов куплено жителями Перми, 16% — москвичами, 10% — екатеринбуржцами, 4% билетов «ушло» в Санкт-Петербург, по 1% — в Германию, США и Нижний Новгород. Чуть меньше билетов приобретается в других российских городах.

Через кассовые терминалы, установленные в фойе театра, и сайт продавалось примерно поровну билетов — 50/50.

Самые активные меломаны начали занимать очередь накануне вечером, примерно в 21:00. Принесли с собой складные стульчики, подменяли друг друга. Самым первым покупателем стал преподаватель Высшей школы экономики Дмитрий Потапов, вторым покупателем — сооснователь портала Properm.ru Елена Чистякова.

Руководство театра напоминает, что в продажу выставлены ещё не все билеты. Так, не начата продажа билетов на концерт французского ансамбля старинной музыки La Tempete, кроме того, ещё три события проходят стадию согласования, они ещё не афишировались.

О том, как продавались билеты, мы рассказывали в том числе в нашем фоторепортаже.