Билеты Дягилевского фестиваля: очередь с ночи, чай в фойе и «упавший» сайт

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 18 марта, стартовала продажа билетов на события Дягилевского фестиваля. Для удобства покупателей впервые продажа проходила не в кассах, а в фойе театра.

Уже в 9:00 открылся главный вход в театр, чтобы покупатели занимали места в очереди в тепле. Там же работал буфет. Уже в это время, к открытию, десятки любителей музыки собрались у входа в театр. Многие приехали заранее, а некоторые зрители занимали очередь ещё с вечера.

Продажа билетов Дягилевского фестиваля-2019

Фото: Константин Долгановский

Продажа стартовала в 10:00, билеты продавались в порядке живой очереди. Около 14 часов продажа открылась на сайте Пермского театра оперы и балета и сайте Дягилевского фестиваля. К сожалению, купить билет онлайн по-прежнему непросто — билетная система не выдерживает наплыва желающих.

Для продажи и в кассе, и на сайтах выделена своя квота, т. е. зрители, пришедшие 18 марта к 10:00 в театр, не могут приобрести билеты, которые выделены для продажи через сайт, и наоборот. Каждая квота включает в себя места во всех ценовых категориях.

С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке, одновременно на сайте и в кассах театра.