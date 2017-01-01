В частной филармонии «Триумф» меняется схема управления Во главе проекта встала Анастасия Чеклецова

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Фото: Facebook

Сотрудник продюсерского отдела Пермского театра оперы и балета Анастасия Чеклецова назначена директором вновь созданного ООО «Частная филармония «Триумф». По информации «КоммерсантЪ-Прикамье», новая структура была образована 11 марта и будет заниматься управлением одноимённым частным концертным учреждением (владелец — Александр Флегинский). Ранее управление «Триумфом» осуществлялось в составе ООО «УК «Пионер».

Ранее сообщалось, что после увольнения первой управляющей «Триумфа» Юлии Балабановой её функции разделили между собой Сергей Аристов (художественное руководство) и Мария Зуева (организационные вопросы). Как сообщила «Новому компаньону» Анастасия Чеклецова, оба прежних со-руководителя останутся на своих местах, частично сохранится и их функционал: Мария Зуева будет отвечать за коммерческую деятельность организации, Сергей Аристов займётся контентом и техническим обеспечением площадки. Свою роль Анастасия Чеклецова определила как «третейский судья», отвечающий за баланс художественного уровня и прибыли. По её словам, частная филармония должна быть как минимум безубыточной, а в идеале — приносить прибыль, но без ущерба для художественности контента.

По словам нового руководителя «Триумфа», решения будут приниматься коллегиально, три сотрудника управляющей команды будут составлять художественную коллегию концертной площадки. Сергей Аристов, по мнению Анастасии Чеклецовой, уже зарекомендовал себя как талантливый продюсер, способный не только поддерживать высокий уровень концертной площадки за счёт гастрольных показов, но и создавать собственные проекты. Его спектакль «Кровавая свадьба» за короткое время обеспечил в зале аншлаг и показал с новой стороны творческие силы Перми.

В то же время Анастасия Чеклецова считает, что необходимо больше усилий приложить к созданию атмосферы «Триумфа», обеспечению комфорта для зрителей, повышению технических характеристик площадки.

К своим обязанностям новый директор «Триумфа» приступит лишь в июне: в настоящее время её связывают обязательства по организации работы Фестивального клуба Дягилевского фестиваля.