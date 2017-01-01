Юлия Балабанова покидает «Триумф» Руководить частной филармонией будут Сергей Аристов и Мария Зуева

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Филармония «Триумф»

Фото: Евгений Дёмшин

Информация о кадровых изменениях появилась на страничке частной филармонии «Триумф» в Facebook:

«В нашей маленькой команде грядут большие перемены. Со следующей недели Юлия Балабанова уходит с должности управляющего частной филармонией «Триумф». Вместо неё в качестве исполняющего обязанности художественного руководителя проект возглавит Сергей Аристов. Он будет отвечать за репертуарную политику «Триумфа», продюсирование концертов и спектаклей. Коммерческие и административные вопросы работы филармонии будет решать исполняющий обязанности директора Мария Зуева.

Такое разделение полномочий позволит нам работать с ещё большей отдачей и, наконец, реализовать множество отличных задумок, до которых раньше просто не доходили руки. Так, «Триумф», наконец, намерен запустить свою собственную образовательную программу, в первую очередь, в области продюсирования мероприятий. До конца этого сезона мы планируем воплотить в жизнь своими силами один театральный и, как минимум, пять больших музыкальных проектов. И, конечно, мы по-прежнему сотрудничаем с нашими партнёрами — Пермским театром оперы и балета, камерным оркестром «Орфей», академическим хором «Млада», Пермским отделением Союза композиторов РФ и многими другими — и с радостью предоставляем нашу площадку для их концертов и театральных постановок».

Мария Зуева, и.о. директора, и Сергей Аристов, и.о. художественного руководителя частной филармонии «Триумф»

Фото: Facebook

По словам Юлии Балабановой, она уходит «в никуда», и причина самая банальная — усталость, необходимость «перезагрузки», бессрочный творческий отпуск. Новую управленческую модель «Триумфа» она характеризует как театральную: в любом театре есть худрук и директор, в «Триумфе» обязанности худрука будет исполнять Сергей Аристов, директора — Мария Зуева. Юлия Балабанова работала с нынешней командой полтора года и уверена в её успешности.

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