Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 марта
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Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».
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