Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 марта

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Выход в сеть. Новую маршрутную сеть Перми планируется реализовать в 2020 году.

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С днём рождения, новый житель Прикамья! На заседании краевого правительства обсудили вопрос о проведении акции «Подарок новорождённому».

Болеть не по карману. Почему в аптеках отличаются цены на одни и те же лекарства и кому жаловаться на высокую стоимость препаратов?

Мой дом — моя крепость! Как больному артрозом сделать свой быт комфортным?

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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