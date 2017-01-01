Два пермских театральных проекта нашли федеральную бюджетную поддержку

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министерство культуры РФ подвело итоги конкурсного отбора региональных творческих проектов в рамках Года театра. Федеральное софинансирование — 50% — получили два пермских театральных проекта, ещё 50% будут выделены из бюджета Пермского края, сообщают в краевом минкульте.

Так, на фестиваль моноспектаклей «MOНОfest» из бюджета России выделено 1,7 млн руб., а фестиваль-конкурс профессиональных театров «Волшебная кулиса» получит 600 тыс. руб.

Фестиваль моноспектаклей для драмы, кукольного театра, оперы и балета «MOНОfest» пройдёт в Перми с 19 по 22 апреля в шестой раз. Зрителям будут представлены работы актёров и режиссёров, работающих в жанре монолога.

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров «Волшебная кулиса», который проводится с середины 1990-х годов как продолжение «Пермской театральной весны», пройдёт в этом году 17—25 ноября. Фестиваль проводится раз в два года, на нём проходит смотр спектаклей со всех уголков края.