Стройотряды Перми готовы провести акцию «Десант одного дня»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Стройотряды Перми вышли с инициативой — помочь городу в уборке улиц от снега и льда. В этой связи завтра, 13 марта, стройотрядовцы проведут акцию «Десант одного дня», сообщает официальная группа стройотрядов Перми в соцсети «ВКонтакте».

Согласно объявлению, представители студенческих отрядов встречаются в 9:00 в следующих точках:

студенческие отряды ПНИПУ и ПГГПУ встречаются у администрации Ленинского района;

студенческие отряды ПГНИУ и ПГМУ встречаются у администрации Дзержинского района;

студенческие отряды ПГАТУ встречаются у администрации Свердловского района.

Также стройотрядовцы приглашают присоединиться к акции жителей Перми, не имеющих отношения к студенческим отрядам.

Напомним, что ранее заместитель главы администрации города Перми — начальник управления внешнего благоустройства горадминистрации Анатолий Дашкевич рассказал СМИ о желании задействовать в уборке города студенческие стройотряды.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться