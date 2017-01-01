Анатолий Дашкевич: «К борьбе с гололёдом, возможно, будем привлекать стройотряды пермских студентов» На борьбу со снегом и льдом планируют бросить 300-400 студентов

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Фото: Константин Долгановский

Заместитель главы администрации города Перми — начальник управления внешнего благоустройства горадминистрации Анатолий Дашкевич рассказал о мерах, которые на сегодняшний день применяются в борьбе с гололёдом.

По его словам, начиная с прошлой недели и представители горадминистрации, и подрядных организаций работали в полную силу и без выходных: «традиционных весенних выходных не было ни у кого, в том числе и у меня».

«Приняты все возможные меры. Технология борьбы простая, но она требует постоянного применения: если выпадает снег, то его убирать и, чтобы не образовалась наледь, рассыпать реагенты или песко-соляную смесь. Затем это всё сметать и снова засыпать. И так постоянно, пока дороги не будут в нормативном состоянии. Но эта процедура занимает время — примерно пять-шесть часов», — отметил Анатолий Дашкевич.

Чиновник заявил, что в городе организовано круглосуточное дежурство за ситуацией. Причём рассматривается возможность задействовать дополнительную рабочую силу.

«Сегодня встречаемся с руководителями стройотрядов. И, возможно, дополнительно будут направлены на уборку снега 300—400 студентов», — сказал Анатолий Дашкевич.

По его словам, в марте подрядчикам предстоит вывезти на полигоны ещё 320—350 тыс. куб. м снега. Причём подрядчики вывозят снег и с территорий, которые не попадают под действия контрактов, которые с ними заключила горадминистрация:

«Контрактами не предусмотрен вывоз снега из частного сектора, с дорог четвёртой и частично третьей категории. Подрядчикам за свой счёт предстоит дополнительно вывезти 170 тыс. куб. м снега», — отметил заместитель главы администрации города Перми.

Такие мероприятия будут продолжены до момента, «пока погода не примет устойчивый характер». Также Анатолий Дашкевич пояснил, что подрядчикам, которые выполняют дополнительные, не предусмотренные контрактом работы, будут компенсированы расходы. С этой просьбой горадминистрация намерена выйти к депутатам Пермской городской думы. Размеры компенсации неизвестны — они будут определены исходя из погодной ситуации.

Напомним, по сообщению Пермской станции скорой медицинской помощи, начиная с 7 марта количество вызовов на травмы от гололёда увеличилось в шесть раз по сравнению с периодом до наступления оттепели.