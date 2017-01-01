В Перми количество травм от падений с началом оттепели выросло в шесть раз

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В Перми резко выросло количество зарегистрированных травм с началом оттепели. Как сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи, количество вызовов в связи с падениями выросло примерно в шесть раз.

Для примера: 5 марта зафиксировано десять уличных травм, 6 марта, когда пришла оттепель, зарегистрировано восемь вызовов на уличные травмы, 7 марта, когда мороз вернулся и город стал очень скользким, уже зафиксирован 51 вызов. 8 марта — 45 вызовов, 9 марта — 38 вызовов.



Основные травмы: ушибы, переломы конечностей, подозрения на черепно-мозговые травмы, переломы шейки бедра у пожилых людей.



Отметим, что, по прогнозам синоптиков, нынешняя неделя в плане гололёда не сулит ничего хорошего: днём в основном ожидается плюсовая температура, а ночью — минусовая, когда тротуары и проезжие части дорог вновь покроются льдом.