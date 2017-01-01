Александр Козюков может перейти в Россельхознадзор Новое место работы чиновник может занять уже в апреле

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Как стало известно «Новому компаньону», министр сельского хозяйства Александр Козюков является основным претендентом на должность руководителя территориального управления Россельхознадзора по Пермскому краю. По данным источников, он может приступить к новым обязанностям уже в апреле. Сейчас он якобы проходит необходимые согласования.

Напомним, сегодня в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что Козюков написал заявление об уходе по собственному желанию. Пресс-служба минсельхоза опровергла эту информацию.