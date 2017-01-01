Минсельхоз: Козюков заявление не писал
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Как сообщил телеграм-канал «Политов», министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков «написал заявление по собственному желанию».
Но в пресс-службе министерства «Новому компаньону» заявили, что Козюков «никаких заявлений не писал».
Он является министром с февраля 2017 года. До этого с мая 2009 года был главой Уинского муниципального района. С 2005 года — глава Уинского сельского поселения.
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